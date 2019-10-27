特朗普證實ISIS首領巴格達迪已死　「像隻狗以及懦夫般死去」

美國總統特朗普10月27日發表重大聲明，指世界頭號恐怖分子、ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已經死亡。他形容，巴格達迪「像隻狗以及懦夫般死去」。

特朗普指出，巴格達迪幾周前已遭到監視，美軍特種部隊10月26日在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最高機密行動，突擊巴格達迪。

特朗普指出，他當時與美國副總統彭斯（Mike Pence）等人觀看這次行動，美國軍犬追至一條隧道。巴格達迪走到隧道盡頭，引爆炸彈背心自殺，同時炸死三個孩子。爆炸炸毀他的身體，隧道亦塌陷。特朗普形容，巴格達迪「像隻狗以及懦夫般死去」。

圖為巴格達迪。（AP）

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特朗普：行動不會敘利亞撤軍決定

他補充，美軍在行動中無人傷亡，但有軍犬受傷。他又表示，當晚有巴格達迪的手下被殺，當局會在稍後宣布確切人數，另外有11名兒童正受照料。

他認為「昨晚對美國以及全世界來說是很好的晚上」，又指這是與民主黨彈劾調查鬥爭時取得的重大勝利。

特朗普又特別感謝俄羅斯、敘利亞、土耳其及伊拉克的支持，並指巴格達迪的接班人亦在美國的監視之內。他又表示，突襲行動不會改變他從敘利亞撤軍的決定。

一份印有被列為國際恐怖分子的名單，ISIS首領巴格達迪當然被列為其中一員。（Getty Images）

巴格達迪過去多次傳出死亡

巴格達迪是伊斯蘭極端組織ISIS首領，被歐美及中東多個國家列為頭號恐怖分子，且過去不只一次傳出被殺的消息，其中在2017年6月的消息傳得最為廣泛且最受確認。

他在2014年曾在伊拉克摩蘇爾公開露面，在清真寺內發表演說，宣布建立「哈里發國」，然而此後他便離開公眾視線，通常以影片及錄音對外發布訊息。

在2018年8月，ISIS釋出一段聲稱是巴格達迪在穆斯林節日中的講話，終結了他被殺的消息。2019年4月ISIS再釋出一段聲稱是巴格達迪的錄像，稱讚2019年斯里蘭卡復活節爆炸案的肇事者。