【英國脫歐】約翰遜動議提前大選　各黨的政治盤算

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月17日與歐盟達成新的脫歐協議，但協議在下議院受到阻撓，未能如期在31日脫歐限期前通過。約翰遜去信歐盟申請押後限期，並決定暫緩立法，要求12月12日提早大選。如今歐盟計劃同意延長脫歐期限至2020年1月31日，英國提前大選真的會發生嗎？

決定權在工黨手上

約翰遜10月28日會向下議院動議提前大選，國會議員會就此進行辯論和投票。根據2011年通過的《英國定期國會法》（FTPA），英國首相不可隨便解散國會，想舉行大選就進行大選。

《定期國會法》規定，解散國會需獲得三分之二議員投票贊成。英國下議院650席中，保守黨佔288席，自由民主黨與蘇格蘭民族黨共有54席，在工黨仍在抵抗的情況下，意味約翰遜不太可能贏得三分之二支持。

約翰遜10月28日會向下議院動議提前大選，國會議員會就此進行辯論和投票。（AP）

其他觸發選舉的方式？

約翰遜可提出單次提前大選法案，自由民主黨（Liberal Democrats）與蘇格蘭民族黨（SNP）在此事上暫時與約翰遜站上同一陣線，惟兩黨要求大選在12月9日舉行。

這個方法的優點是只需下議院過半數同意，但仍有潛在不確定因素。約翰遜需確認不會有任何修正案，才會同意。

約翰遜亦可自行發動對自己的不信任動議，再依靠蘇格蘭民族黨等勢將有席位進帳的小黨支持，以國會過半數推翻自己的政府而啟動大選。不過，這亦潛在一定的政治和法律風險。

各黨對提前大選有不同盤算，約翰遜希望趁保守黨支持度領先之際，盡早舉行大選。（AP）

各黨的盤算？

約翰遜最希望當然是在國會能在期限前通過協議。若協議無法通過，約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際，盡早舉行大選，以獲得更大授權去推動脫歐。

蘇格蘭民族黨與自由民主黨則希望，在脫歐問題未解決前舉行大選，以吸納更多選票及席位進漲。

工黨方面，在10月28日歐盟已同意英國延期脫歐的情況下，「無協議脫歐」這個選項已不存在，理論上符合工黨支持提早大選的條件，然而英國獨立電視台（ITV）的記者在Twitter上寫道，工黨將會就約翰遜的動議投棄權票。英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）民意調查結果顯示，保守黨支持度領先對手工黨16個百分點。工黨認為大選時機不對，或為該黨不予支持提早大選的原因。