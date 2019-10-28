美政治新星桃色醜聞　拖丈夫同事「三人行」　民主黨議員黯然辭職

美國民主黨眾議員希爾（Katie Hill）因為被揭與一名男性國會工作人員發生「不正當關係」，10月27日宣布辭職。她在眾議院道德委員會（House Ethics Committee）正式展開調查前數小時公布有關決定。委員會23日宣布展開調查。

希爾10月27日在Twitter發表一份辭職聲明正式宣布辭職，她說這是有史以來她做過最難做的事。她在推文寫道，她相信辭職對其所代表的選區、社區及國家來說是最好的事。

醜聞由保守派網誌RedState在10月18日率先爆出，指現年32歲的她與國會山莊一名男性職員有婚外情，此外網誌在另一則文章指出，她與自己的丈夫，以及女性競選人員在有共識的情況下維持「三人行」的關係。網站亦發布這位女議員的裸照。

如此特殊的關係被揭發，頓成政界熱門話題，更牽扯出希爾的丈夫丈夫赫斯利普（Kenny Heslep）。希爾指控已在跟她辦離婚手續的赫斯利普在試圖羞辱她。希爾說她與競選工作人員的關係，始於她與丈夫最近數年關係陷入動溫盪。然而媒體回顧希爾2010年與他結婚時，她曾在社交媒體發文指他是「我最好的朋友以及終生所愛」，只是一切愛情與盟誓都已不復存在。