【一分鐘看世界】英大選延期？巴格達迪死訊受質疑、阿根廷變天

早晨，今天是10月29日，星期二。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美首階段協議近在咫尺？

注意到，「雙方同意妥善解決各自核心關切」與「確認部分文件的技術性磋商基本完成」等，均是首次出現在聲明中。同時，美媒引述知情人士報道，特朗普政府考慮將涉嫌多次「盜竊美國知識產權」的中國企業列入黑名單。首階段協議近在咫尺之際，白宮對華鷹派納瓦羅（Peter Navarro）仍然反對協議。外界可以如何看待中美貿易戰利好信號？（按此閱讀更多）

美國總統特朗普透露，中美首階段協議或有機會提早簽署。（美聯社）

英大選延期？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟達成新的脫歐協議，但協議在下議院受到阻撓，未能如期在31日脫歐限期前通過。約翰遜去信歐盟申請押後限期，並決定暫緩立法，要求12月12日提早大選。歐盟同意延長脫歐期限至2020年1月31日，雖然提前大選動議遭下議院否決，但約翰遜將循另一途徑繼續推動大選。英國提前大選真的會發生嗎？（按此閱讀更多）

英國首相約翰遜提出提前大選動議。（美聯社）

巴格達迪死訊受質疑

美國證實ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡。不過俄羅斯國防部指，並無有關美軍行動的可靠消息。俄羅斯傳媒也質疑巴格達迪的死訊。克里姆林宮回應指出，若巴格達迪如美方所言已身亡，美國總統特朗普將為打擊國際恐怖主義作出重大貢獻。不過無論如何，巴格達迪的生死，對特朗普而言有巨大意義……（按此閱讀更多）

阿根廷變天

阿根廷總統大選結束，反對派中間左翼候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）勝出選舉。選舉意味現任馬克里政府的緊縮政策失敗，人民需要新的方向。不過前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）「回歸」擔任副總統，未知會是「神仙的化身」還是「地獄的使者」。阿根廷和同為南美大國的智利經歷「變天周末」，到底要從何說起？（按此閱讀更多）

華為禁令

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）計劃11月表決，決定是否禁止電訊公司獲取政府補貼，用來支付來自華為和中興的網絡設備。委員會同時計劃要求美國鄉村電訊商移除有關公司的設備……（按此閱讀更多）

必看話題文章

法國堪稱「公務員天堂」待遇有幾好？ 工時短AL有42天 還有……

美國西南航空機師疑用iPad直播廁所畫面 被空姐發現稱是公司政策

【巴格達迪身亡】ISIS「大台」倒下之後 學者憂「恐襲」更多

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。