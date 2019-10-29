費爾南德斯當選阿根廷總統　大打基層民眾牌奏效

阿根廷總統候選人費爾南德斯（Alberto Fernández）在10月27日舉行的總統選舉投票中得票率超過45%，戰勝現任總統馬克里（Mauricio Macri），成功當選新一屆總統。

路透社10月28日稱，保守派的總統馬克里的下台令拉美第三大經濟體在經歷嚴重經濟危機之後又走回左派路線。

調查顯示，選民支持費爾南德斯的主要理由包括能夠帶來更多就業、減少貧困、提高退休金、降低通貨膨脹、為阿根廷經濟帶來改變和完善收入分配。而馬克里政府執政3年多，阿根廷通貨膨脹率超過55%，經濟嚴重衰退。

美國CNBC頻道稱，馬克里陣營的失敗，意味阿根廷公眾準備拒絕現政府的緊縮政策。

反對黨候選人費爾南德斯贏得阿根廷總統大選。（VCG）

與此同時，阿根廷聖馬丁大學（Universidad Nacional de General San Martín）社會學家內米尼亞（Pablo Neminia）表示，民眾的不滿情緒主要與收入減少有關，而費爾南德斯的競選主張正是要恢復民眾的工資水平。

阿根廷國家科學技術研究委員會研究員洛薩認為，民眾看到了現任政府奉行自由主義的弊端。雖然工商界普遍支持馬克里，但費爾南德斯得到了擁有更多人口基數的中下層民眾支持。

費爾南德斯是布宜諾斯艾利斯大學（Universidad de Buenos Aires，UBA）的法學教授，曾於2003年至2008年擔任阿根廷政府內閣首席部長。出任內閣首席部長期間，正值阿根廷遭遇經濟危機，費爾南德斯通過與國際貨幣基金組織談判，幫助阿根廷走出了債務違約的陰影，為阿根廷經濟多年持續高速增長有重要貢獻。