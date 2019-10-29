【英國脫歐】約翰遜擬再動議提前大選

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的提早大選動議10月28日遭國會否決後，英國媒體報道，他10月29日擬再提出動議，由於這個新動議將繞過《定期國會法》的規定，通過門檻較低、僅需國會簡單多數支持便可，有望達標。

約翰遜（左）10月28日面帶笑容走出唐寧街十號（Reuters）

號召12月12日舉行提前大選的動議10月28日在下議院被否決後，約翰遜已當場宣布，將在第二天10月29日提議修改2011版「定期議會法」（Fixed-term Parliaments Act），加入一條「政府命令在某月某日舉行大選」的文本。如此提案，將只需要「簡單多數」（即過全體半數）票即可通過提案，從而降低門檻、「繞過」2011年法案的規定——提前大選要獲得三分之二的眾議員表決贊同。

反對黨工黨絕大多數議員在28日投票中選擇棄權。工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）表態稱，將會審閲政府提出29日再表決的法案，確保已將無協議脱歐剔出選項。

這次約翰遜只需「簡單多數」票，或將不再需要工黨的支持，因為眾議院第四大黨自由民主黨人士（Liberal Democrats）正在考慮採納保守黨的方案，第三大黨蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）亦有意贊成表決。英國廣播公司（BBC）消息稱，兩黨已提出，如果選舉定在12月9日，他們願意支持約翰遜修改法案動議表決。