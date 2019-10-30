【一分鐘看世界】英國12月大選、中美11月簽協議？底褲洩露行縱

早晨，今天是10月30日，星期三。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國12月大選

英國前首相卡梅倫（David Cameron）任內舉行脫歐公投，觸發政治動盪。現任首相約翰遜（Boris Johnson）提出於12月12日提前大選，動議遭到下議院否決。約翰遜隨即透過法案形式再爭取大選。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）轉軚支持大選，法案獲通過。約翰遜即將對上最「弱雞」的反對黨，可謂是一份極好的聖誕禮物……（按此閱讀更多）

英國預計12月12日舉行大選，法案有待上議院正式通過。（美聯社）

中美11月簽協議？

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，計劃推動立法禁止美國政府退休基金投資到中國股票市場。盛傳中美11月將會簽署首階段貿易協議。美國白宮回應卻指，目前日期仍未確定。有傳媒指，特朗普急於達成協議是希望爭取連任。另外也有分析人士認為，首階段貿易協議只是休戰，並不意味着現有的關税將取消，對未來談判普遍感到不樂觀。協議在即，中美談判方法也趨向「去政治化」……（按此閱讀更多）

美國白宮指，目前仍未確定簽署首階段貿易協議的日期。（美聯社）

底褲洩露行縱

美國證實ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡，巴格達迪的頭號接班人也已經被美軍消滅。由庫爾德領導的敘利亞民主部隊（Syrian Democratic Forces，SDF）透露，組織的間諜於美軍行動前獲取巴格達迪的內褲，從而證實巴格達迪的身份。這次行動的背後，是由三角洲部隊主導，配合「精英軍犬」和尖端的DNA檢測技術，最終將巴格達迪趕上絕路。擊斃巴格達迪，對特朗普究竟意味着什麼？（按此閱讀更多）

黎巴嫩總理辭職

黎巴嫩連日爆發民眾大規模示威，總理哈里里（Saad Hariri）表示會向總統請辭，回應民眾的示威。哈里里形容，黎巴嫩「已走向死局」，故此需要打破此局面。他在電視講話稱「現在我們必須製造一個巨大的衝擊，以解決這次危機」……（按此閱讀更多）

倫敦大火調查報告

英國倫敦格倫費爾大樓（Grenfell Tower）2017年發生大火，導致71人死亡。首階段調查報告即將正式公開。據傳媒獲得的報告節錄，報告批評倫敦消防局（London Fire Brigade）嚴重失敗，造成嚴重傷亡。報告批評消防未有及時疏散住戶，未能減少傷亡……（按此閱讀更多）

必看話題文章

印度連鎖旅館OYO光速冒起 中國市場如何育成酒店界「獨角獸」？

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

科學家稱發現人類起源確切位置 非洲博茨瓦納北部 現為大片鹽沼

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。