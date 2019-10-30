中國首次邀請14國代表談邊界　僅有兩國存分歧

中國邀請14國代表來華談邊界，首次舉辦的邊界合作國際研討會10月29日開幕。中國外交部副部長羅照輝提到已經與12個陸上鄰國劃定邊界，僅剩兩個國家。

8月5日，印度重組印控克什米爾地區，其中涉及中印邊界西段領土。圖為印度軍警在印控克什米爾街道戒嚴。（AP）

綜合媒體10月30日報道，由中國外交部邊界與海洋事務司和北京師範大學聯合主辦的首屆國際邊界合作研討會10月29日至30日在北京舉行。這是中國首次舉辦邊界合作國際研討會，來自14個鄰國及周邊國家的邊界主管部門官員、代表、駐華大使及專家學者參加了此次會議。

中國外交部副部長羅照輝10月29日在開幕致辭時，將中國解決邊界問題的歷史劃分為五個時期，分別是上世紀50年代的劃界籌備期、上世紀50年代末到60年代的第一個劃界高峰期、上世紀60年代到80年代的爭端多發期、80年代末冷戰結束後的第二個劃界高峰期，以及現在的管理合作與維權維穩期。

羅照輝表示，中國陸地邊界線總長約2.2萬公里，同14個鄰國陸地接壤。新中國成立後，以和平談判的方式與14個陸地鄰國中的12個解決了邊界問題，劃定的邊界約佔陸地邊界線總長度的90%。

中國環球網稱，羅照輝特別提到中國已經和14個陸上鄰國中的12個劃定邊界，還未與中國劃定邊界的是印度和不丹。

俄羅斯集體安全條約組織秘書處政治合作局顧問帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）在發言中稱，中俄邊境由於地貌複雜，所以在劃界時，就要考慮特殊的地理特徵，找到創新性的解決方案。

不丹國家土地委員會國際邊界事務秘書長棟比（Herhaal Donby）則提到，雖然不丹和中國目前還有約470公里長的邊界尚未劃定，但是兩國的關係非常友好。

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資料顯示，中印邊界總長近2,000公里，有總面積超過12萬平方公里區域存在領土糾紛，涉及西段、中段和東段三個部分。