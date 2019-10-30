文在寅悼念亡母：母親一輩子都在思念回不去的故鄉

韓國總統文在寅母親姜韓玉女士10月29日去世，享年92歲。文在寅過去曾稱，希望在兩韓和平統一後，能夠帶母親到朝鮮探訪故鄉。他30日在Facebook發文悼念母親。

文在寅表示，母親在家人陪伴下安詳離開，希望她在天國與父親團聚，永享安寧與幸福。他提到，母親一輩子都在思念回不去的故鄉，並和天下所有母親一樣辛勞一生，但她在臨終前仍說「我還是活得很幸福」。

文在寅所指「母親思念的故鄉」，就是朝鮮。文在寅父母均出生於朝鮮，上世紀50年代韓戰期間，二人逃到韓國巨濟島，並誕下文在寅。

2004年，文在寅母親姜韓玉（左）到金剛山，與來自朝鮮的親人（中）短暫相聚，兩人激動落淚（Getty Images）

文在寅最新寫道：「自父親41年前去世後，母親在漫長歲月裏憑藉信仰力量只為子女而活，我或許偶爾給她帶過歡喜和榮耀，但更多的是不孝。特別是我步入政界之後，母親看到我身處政治漩渦中，肯定到生命最後一刻都非常擔心。而我明知與母親道別的時間所剩無幾，卻沒能常常來看望她。」

文在寅表示自己或許偶爾給母親帶過歡喜和榮耀，但更多的是不孝。（Getty Images）

文在寅表示，會根據母親的信仰以家族葬形式舉行葬禮，謝絕弔唁，希望青瓦台、政府和政界人士和平常一樣做好日常工作，他又對與他分擔悲傷的國民表示感謝。

文在寅一直對朝鮮有特別感情，他曾說夢想統一韓朝：「若實現和平統一後，我希望帶母親去找她的出生地。」