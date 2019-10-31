日本首里城大火正殿南殿北殿幾乎全毀　民眾心痛流淚

世界文化遺產、位於日本沖繩縣那霸市的首裏城當地時間10月31日凌晨突發大火，主殿、南殿及北殿幾乎全部燒毀。

那霸市消防員當地時間周四凌晨2時40分（香港時間1時40分）接獲報告，指有人見到首里城冒煙後，立即派出十架消防車在現場灌救。那霸市消防局接報後，向周邊消防局請求支援，目前已出動20輛以上消防車，將近100名消防員參與救災。

首里城10月27日至11月3日正舉行「首里城祭」，外界暫時未知火警發生時是否有相關人士在場。

首里城為木製建築，正殿被全部燒燬，與之相鄰的北殿和南殿也未能倖免，付之一炬。火花甚至飛濺至附近的沖繩縣立藝術大學，導致雜木林起火。

當地84歲的居民宮里豐子說：「首里城對我們來說就像是神一般的存在，現在只有眼淚，實在難以言語。」

在鄰近首里城經營麵店的店主土屋理惠子表示，兒子在首里城旁邊的城西小學畢業，可說是看著首里城長大的，目睹首里城燒毀的景象十分震驚，而前來光顧的幾乎都是到首里城的觀光客，麵店稍後可能被迫停業。

首里城是那霸市主要的旅遊景點，建於500多年前的琉球王朝，1933年獲列為日本國寶，但在二戰期間被燒毀，1992年展開主體建築復修工程，其後對外開放成為國家級公園。

首里城建築群曾於八國集團首腦峰會期間用作招待出席的領導人；2000年，首里城的原建築遺跡連同沖繩琉球王朝時期的其他城堡，獲聯合國教科文組織列入世界遺產。

曾參與首里城重建工作的琉球大學名譽教授高良倉吉接受NHK訪問時，他表示重建工作是許多人的心血結晶，復原的不只是建物，還重現了城內的道具等物件，如今目睹首里城被焚毀，實在無法接受這個事實。

那霸市長31日上午8時左右在記者會上表示，對歷史遺產以及城市象徵被毀深感痛心，並指將對當地旅遊業造成重大影響。