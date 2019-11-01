【日本首里城大火】沖繩獨有油漆技術　或是導致火勢蔓延元兇

日本沖繩縣那霸市首里城10月31日發生大火，當局已經撲滅火勢，並開始調查起火原因。這場燒燬著名世界遺產的無情火蔓延之快，除了因為沒有安裝自動灑水系統外，當地獨有的油漆技術可能令火勢一發不可收拾。

《沖繩時報》11月1日引述復修古蹟的專家、「文化財建造物保存技術協會」九州事務所前所長屋部憲右認為，首里城正殿的特徵是其深紅色的外觀，而這種顏色是由紅色漆油和桐油混合而成。

他表示，雖然日本本土的舊式木製建築物都會上漆，但只有沖繩地區在油漆內加入桐油，所以推斷這是火勢失控的原因。屋部又指，自己以前修復首里城的守禮門時，亦曾使用同類型油漆。

沖繩那霸首里城的大火撲息後，當局在11月1日到場調查。（AP）

那霸市消防局長島袋弘樹表示，上漆的建築物一旦起火，就很難輕易滅火，所以導致火勢一直持續。他又稱，火場的幅射熱太強，當局為了避免於正殿滅火的消防員遇到二次災害，亦要一度後退。

防火專家：自動灑水系統或可減低破壞

另一方面，由於首里城正殿只是三層樓建築，法例未有規定內部要安裝自動灑水系統，屋部認為，首里城是沖繩象徵的建築物，理應妥善安裝消防設備。東京理科大學的建築防火工學專家大宮喜文教授表示，木製兼沒有牆壁分隔的大型空間，很大機會是火勢急速擴大的原因。大宮補充，假如當時設有自動灑水系統，首里城或不會完全被焚燬。

根據國營沖繩紀念公園事務所留下的復修資料顯示，正殿設有室內消防栓，但在大火的情況下，大家根本沒辦法進入室內，因此沒有讓它發揮功用的機會。他又提到，正殿內使用的火災探測機是採用偵測空氣熱膨脹的「空氣管」，它並不起眼但反應較慢，所以認為當局安裝的原因可能是考慮到觀感問題。

世界遺產首里城遭到大火吞噬後，現場只剩下一片頹垣敗瓦，日本政府已經表明會再次重建。（AP）

首里城的建築物外部雖然設有防火水幕，以水簾形式阻止火勢蔓延，可是在這場大火中，南殿和北殿最終都被波及。