【華為孟晚舟被捕】加拿大否認與FBI分享電子設備信息

中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後，孟晚舟一方提出質疑，指加拿大方面將其電子設備內的信息，非法分享給美國。加拿大法庭10月31日公布文件，指加拿大司法部長10月遞交8份書面證詞，稱逮捕孟晚舟期間，加拿大皇家騎警隊（RCMP）人員沒有和美國聯邦調查局（FBI）分享孟晚舟電子裝置內的資訊。

孟晚舟被捕：孟晚舟9月23日離開溫哥華住所出庭應訊，左腳戴上電子腳鐐（VCG）

孟晚舟和代表律師10月初指，加拿大RCMP與美國FBI非法共享孟晚舟電子設備內的敏感識資訊，認為加拿大官員濫權，有違《加拿大權利與自由憲章》（Charter of Rights and Freedoms），侵犯了孟晚舟的權利，應該中止引渡程序。

加拿大方面否認指控，該國司法部長拉梅蒂（David Lametti）的代表律師表示，有關指控沒有根據。拉梅蒂10月遞交8份書面證詞，指出RCMP和FBI人員當時只是討論，如果美國提出司法互助協議的情況下需要什麼信息，而這是在執法期間需要交換信息時，由一國向另一國提出。

拉梅蒂強調，加拿大當局只是蒐集了孟晚舟電子設備的信息，但未曾與美國分享信息，顯示RCMP有誠意確保任何信息分享都合符法律。華為未有發表回應。