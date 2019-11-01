美總統伉儷關係耐人尋味　特朗普自稱如遭刺殺　梅拉尼婭不會痛哭

美國總統特朗普（Donald Trump）10月29日的一場共和黨私人籌款會上談起2017年6月遇刺的共和黨黨友時說，如特朗普中槍，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）不會為其痛哭。特朗普這番話耐人尋味，讓他與妻子備受外界討論的關係出現更多談資。

特朗普與妻子的關係常常被媒體調侃。（Reuters）

特朗普出席在特朗普大樓舉行的籌款會，談到同為共和黨人的國會眾議院少數黨黨鞭斯卡利斯（Stephen Scalise）。2017年時，斯卡利斯與數人被一名槍手開槍射擊，斯卡利斯一度生命垂危，所幸保住性命。

這位總統在談及斯卡利斯的傷勢時憶述，事發後他與斯卡利斯夫人在醫院見到面時，她在痛哭，「我的意思時，不是有很多妻子在這樣的悲劇發生時會這樣反應，我知道我的妻子不會。」

特朗普與第一夫人的關係，早已成為人們的話題，以往都有報道指出，從兩人的身體語言看來，他們的關係冰冷。

以下是被外界認為特朗普夫婦「相敬如冰」的一些例子：

▼2017年1月20日，特朗普乘飛機出席就職禮，他被指到想拖妻子的手，卻被她甩開：

a very short story about two people holding hands pic.twitter.com/m2i7pn5a6d — Tasneem N (@TasneemN) January 19, 2017

▼2017年1月20日，特朗普在美國首都華盛頓的國會山莊，宣誓就任美國第45任總統。梅拉尼婭被拍特這一刻向特朗普展露燦爛笑容，下一刻在他轉身後，便立即黑面。

▼2017年5月22日，特朗普訪問以色列特拉維夫，他與夫人走下專機的樓梯後踏上紅地毯。當他想伸手拖住梅拉尼婭時，卻被她一手拍開。

▼2018年8月24日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）國事訪問美國，特朗普夫婦接待歡迎。有傳媒又拍到梅拉尼婭再次請特朗普「食檸檬」，不讓老公牽她的手。