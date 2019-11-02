美國民主黨總統參選人奧羅克退選

美國總統選舉2020年舉行，然而在選舉距離最後階段尚遠之際，身為民主黨候選人之一的德州前州長奧羅克（Beto O'Rourke）11月1日宣布退選。他在這一輪競選活動中已無法「複製」其在2018年角逐參議員席位時的聲勢、人氣以及「吸金力」。他當天稱已沒有足夠資源支持他的競選活動繼續。

圖為奧羅克11月1日在美國艾奧瓦州的民主黨活動上宣布退選。（AP）

奧羅克11月1日在艾奧瓦州向支持者表示：「我們應看清，在這一點上，我們沒有方法成功地推進這個活動，而我將不會以一個候選人的身分，或是作為這黨總統候選人的提名人效力。」

他說昌這是一個不情願的決定，但他誓言繼續積極參與打倒美國總統特朗普（Donald Trump）的抗爭，他說：「我將參與其中，以及您也是。」

奧羅克曾多次公開批評特朗普。前者退選後，特朗普在Twitter挪揄對方：「噢不，奧羅克剛剛退出總統競選。他說自己是為競選總統而生，我不認同！」

現年47歲奧羅克2018年挑戰競逐連任的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）。前者競選期間聲勢甚佳，惟最終以約3%票數之差敗選。奧羅克當時在全國募得8000萬美元的捐款、到訪德州每個縣，又利用社交媒體及串流直播跟選民對談。他今次企圖再度「複製」這種宣傳方式，但最近數月他的募款數字大幅減少。

奧羅克退選後，民主黨仍有17人競逐黨內提名。