中日擬2020年簽署第五個政治文件　日本憂慮惹美國不快

為配合中國國家主席習近平2020年國事訪日，中日被指正準備簽署「第五個政治文件」。不過，日本擔憂此舉或惹惱美國。

《日本經濟新聞》報道稱，中日兩國政府已開始討論在2020年春季習近平訪日之際，簽署定義新兩國關係的「第五個政治文件」。由於中美處於對立狀態，日本將就取得美國特朗普政府的理解的同時推進協調工作。

報道指出，安倍將於12月下旬訪問中國，屆時將舉行中日首腦會談，能否在會談上達成具體協議成為關注的焦點。

報道還指出，日本的外交始終以日美同盟為基礎。日本政府2018年12月公布了事實上排除中國產通信設備的方針，日本國內通訊運營商決定在5G通信網建設中，不採用華為設備。

報道認為，在中美摩擦升温的背景下，如果先行發展中日關係，第五個政治文件的內容和表述可能引起美國的不快。報道引述政府相關人士指出：「雖然日美同盟最重要這一點不會改變，不過必須思考如何在中美之間周旋」。

中國駐日大使孔鉉佑，9月在東京一家酒店舉行題為「邁向順應新時代的中日關係」的演講中表示，如果條件成熟，對簽署第五個政治文件沒有異議。孔鉉佑還說：「文件不是表面文章，而是我們應該怎麼做、通過中日集體智慧加以嘗試。我認為，第一步是嘗試，如果很難就先放棄，然後把任務交給未來，順其自然下去。」

中日目前已簽署的四個政治文件分別是：1972年的《中日聯合聲明》、1978年兩國簽署的《中日和平友好條約》、1998年雙方發表的《中日聯合宣言》及2008年兩國發表的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。2014年11月7日，中日雙方確認將遵守中日四個政治文件的各項原則和精神。