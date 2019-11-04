英暫停用壓裂法開採頁岩天然氣　約翰遜被指為選票「轉軚」

英國政府11月2日宣布，鑑於北海石油與天然氣監管局（OGA）的研究報告指壓裂法（fracking）有觸發地震的風險，全面暫停以此開採地下頁岩天然氣。該國首相約翰遜曾讚揚這種技術，現在忽然180度「急轉彎」，這被視為他在12月舉行大選之前爭取環保分子和團體的支持的手段。

圖為2019年9月16日，英國誇德里拉資源公司位於蘭開郡普雷斯頓新路的場地。（Getty Images）

壓裂法又被稱為液體壓裂法（Hydraulic fracturing）。它是利用水力壓裂岩層來開採及蘊藏其中的天然氣。

英國政府此前支持這種開採法，視之為一本土的、低碳排放的能源選項，但政府現已撤回對這種開採技術的支持。約翰遜的立場亦已改變。他曾說壓裂法是對人類來說是極好的消息（glorious news for humanity），如今他說對這項技術非常焦慮（very considerable anxieties）。

商業、能源及工業策略大臣利雅華說（Andrea Leadsom）：「在檢視英國的北海石油與天然氣監管局（OGA）關於普雷斯頓新路（Preston New Road）地震活動報告，很明顯我們不能排除它未來或對當地社區會發生不可接受的影響。基於這個理由，我做出結論，應暫時停止在英格蘭進行壓裂活動，即時生效。」

壓裂法的影響不止是部分英國民眾關注的事，也已成為該國12月12日大選的議題之一。工黨領袖郝爾賓（Jeremy Corbyn）批評政府的做法，指其下令開採場停工是「為試圖贏得幾張選票而做的『選舉騷』（election stunt）」。