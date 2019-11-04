【東盟峰會】中國外交部副部長樂玉成：RECP談判有一些突破

英媒11月4日報道，在泰國曼谷出席東盟峰會的中國外交部副部長樂玉成表示，與會國在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判有一些突破。不過他說與會國跟印度的諮詢仍在進行中。

中國外交部副部長樂玉成11月4日在泰國曼谷表示，有關《區域全面經濟夥伴關係協定》，與會國仍在於印度進行諮詢。圖為他10月22日在香山論壇發表講話時的情形。（Reuters）

泰國副總理兼商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）4日表示，「昨晚的談判是總結性的。」政府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）3日預料2020年2月左右簽署。RECP倘成事，它將是全球最大的貿易集團。

樂玉成表示：「尚有一些未解決的議題，將會在今年完成」。他並補充說：「當印度準備好，隨時歡迎它加入。」

RCEP談判與會國包括東10國、中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭和印度。泰國指印度雖在最後時刻對協議提出質疑，談判各方於3日在努力取得進展。

路透社的報道指出，印度上周提出令與會國難以因應符合的要求。這對談判帶來障礙。有國家提出不如在沒有它的情況下推進RCEP談判。惟朱林在3日接受路透社訪問時指出，印度沒退出談判，而RECP的談判情況良好。