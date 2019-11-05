【一分鐘看世界】RCEP簽署延遲因為它？印度毒氣室、伊朗時間囊

早晨，今天是11月5日，星期二。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

RCEP簽署延遲因為它？

中國國務院總理李克強在泰國曼谷出席第22次東盟與中日韓領導人會議。外交部發言人耿爽在北京表示，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判已取得重要進展。中國外交部副部長樂玉成亦表示，談判取得突破，不過與印度的諮詢仍在進行中。泰國政府發言人預料2020年2月左右簽署。有報道指，印度上周提出新的要求，卻是與會國難以滿足，為協定未能盡早簽署的原因……（按此閱讀更多）

多國領導人出席東盟峰會。（新華社）

華府再放「煙霧彈」？

美國總統特朗普表示，中美首階段協議將於美國簽署。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受訪問，指美國和歐盟、日本和韓國的汽車製造商進行「良好對話」後，特朗普政府或毋須於11月稍後向進口汽車加徵關稅。對月內與中國達成首階段貿易協議，羅斯亦表達樂觀，並指將於短時間內批出許可證，容許美國公司向華為出售零件。不過有報道指，羅斯的說法只是「煙霧彈」……（按此閱讀更多）

美國總統特朗普表示，中美首階段協議將於美國簽署。（美聯社）

印度「毒氣室」

印度新德里（New Delhi）和附近城鎮空氣污染情況嚴重，達今年最惡劣的水平，影響航空交通。德里衛生部長詹恩（Satyendar Jain）指當地空氣污染處於「難以承受的水平」，敦促民眾留在室內保護自己。有官員建議市民吃紅蘿蔔和聽音樂應對污染。到底是甚麼原因令新德里的秋冬時份變成「灰色毒氣室」？（按此閱讀更多）

伊朗「時間囊」

11月4日是伊朗人質危機40周年。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）重申，伊朗不會與美國談判，形容兩國是死敵。四十年過去，有曾經參與佔領行動的學生領袖重提舊事時，表示為自己的決定感到後悔。而美國駐德黑蘭大使館迄今仍保留1979年時的樣貌，有如一個時空囊……（按此閱讀更多）

伊拉克實彈鎮壓

伊拉克反政府示威者越過首都巴格達的主要橋樑，向總理辦公室和國營電視台方向推進。安全部隊發射實彈，並施放催淚彈。美聯社引述警方和醫院官員指，最少5名示威者和1名安全部隊成員死亡，60人受傷……（按此閱讀更多）

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