特朗普或裁減駐韓美軍　韓媒：他另有目的

美國有專家提出，美國總統特朗普（Donald Trump）為與朝鮮進行無核化談判，有可能推進裁減駐韓美軍。韓媒分析認為，美國此舉為的是敲詐韓國，讓韓國「分擔軍費」。

韓國《朝鮮日報》11月5日報道，哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太地區安保首席研究員克羅寧（Patrick Cronin）就駐韓美軍撤離問題表示，在持續與朝鮮展開無核化談判過程中，特朗普可能會裁減駐韓美軍規模。

特朗普執政倡導「美國優先主義」。（AP）

克羅寧指出，「不少美國中產階層都很好奇為什麼把那麼多美軍駐紮在韓國，而且還要由美國支付費用」，「特別是韓國的經濟實力居世界第12位，而朝鮮在經濟上一敗塗地，這更令他們心生疑問」。不過他解釋稱，駐韓美軍是負責維持朝鮮的遏制力與東北亞地區的和平。

六方會談美國前副團長狄長禮（Joseph DeTrani）表示，美國前總統卡特（Jimmy Carter）1977年曾問及駐韓美軍的規模是否妥當，並提到裁減美軍，但美國內部對此壓倒性的反應是必須駐紮。惟雙方就駐韓美軍的軍費分擔方面早有分歧。

韓國《世界日報》3日報道，繼2018年取消韓美年度大規模空軍聯合演習「警戒王牌」之後，2019年度的演習也被取消。報道引述多名韓軍消息人士指，雙方已決定改由韓軍和駐韓美軍在12月分別進行戰鬥準備綜合演習。

《中央日報》報道認為，雖然韓美打着「支持半島無核化」的名義取消「警戒王牌」聯合軍演，但韓國外交界認為，美國的真實想法可能並非如此。報道指，目前兩國仍在激烈談判分擔軍費，美國或許是想藉此對韓施壓「敲詐」。美國在2019進行第11次《防衛費分擔特別協定》談判中主張，駐韓美軍直接和間接運作費約需近50億美元，要求韓國大幅上調防衛費分擔比例。