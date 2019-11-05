英媒指中國在俄羅斯遠東進行擴張　北京回應

在11月5日召開的中國外交部例行記者會上，有記者問：「日前英國廣播公司（BBC）報道稱，中國在俄遠東地區大量租賃土地，引發當地居民不滿，被視為對俄「擴張」。請問你對此有何評論？」

耿爽在新聞發佈會上批BBC的報道不負責任。（新華社）

在11月5日召開的中國外交部例行記者會上，有記者問：「日前，英國BBC報道稱，中國在俄遠東地區大量租賃土地，引發當地居民不滿，被視為對俄擴張。請問你對此有何評論?」

中國外交部發言人耿爽稱，所謂中國在俄遠東地區大量租賃土地進行「擴張」的報道早已被證明是不實之辭。個別媒體罔顧真相，老調重彈，通過炒冷飯來質疑和抹黑中俄遠東合作，挑撥中俄關系。這種做法很不負責任，也很不厚道。

耿爽表示，今年是中俄建交70周年，兩國務實合作，特別是遠東合作取得的成就有目共睹。中國連續多年保持俄遠東第一大貿易伙伴地位，積極參與遠東跨越式發展區和自由港項目，是俄遠東第一大外資來源國。農業合作是中俄遠東合作的重要內容，雙方簽署有《關於深化中俄大豆合作的發展規劃》、《中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區農業發展規劃》，積極商討加強在農產品貿易、加工、倉儲、物流等領域合作。

耿爽稱，「可以說，中俄遠東農業合作為促進雙方社會經濟發展、提高民眾福祉發揮了重要作用。我們願同俄方繼續攜手努力，本着互利共贏原則，不斷深化相關領域務實合作，讓雙方民眾感受到更多實實在在的利益。」