華府多個部門聯合聲明：中俄等企圖干預美大選

美國司法部(Department of Justice,DOJ)、國防部(Department of Defense,DOD)、聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation,FBI)以及其他一些執法機構負責人11月5日發聯合聲明表示,「俄羅斯、中國、伊朗和其他懷有惡意單位,全都將試圖干預投票過程或者是影響選民看法。」