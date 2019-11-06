華府多個部門聯合聲明：中俄等企圖干預美大選

美國司法部（Department of Justice，DOJ）、國防部（Department of Defense，DOD）、聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）以及其他一些執法機構負責人11月5日發聯合聲明表示，「俄羅斯、中國、伊朗和其他懷有惡意單位，全都將試圖干預投票過程或者是影響選民看法。」

聲明內容沒有提供有關2020年大選已被干預的證據，惟該等機構表示正在嚴密監察有關狀況。聲明中寫道，美國政府將在捍衛美國的民主，以及讓美國公眾看到部門在這方面的努力。

內文寫道：「雖然目前我們沒有有關選舉基礎設施受到損害或破壞、可讓敵手能夠阻礎投票、更改票數點算點或破壞理票能力的證據，但我們繼續警惕地監視針對美國選舉的任何威脅。」

美國選戰氛圍漸濃，圖為2019年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在俄亥俄州辛辛那提舉行競選集會。（VCG）

聲明中建議美國人應從可信的資料來源取得有關選舉的資訊，例如他們所在的州及地方選舉官員。該等部門鼓勵所有美國人向地方官員、FBI或國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）報告任何可疑的活動。

中國外交部發言人華春瑩曾在10月22日主持例行記者會時回應類似的指控。她說有關中國干涉美國大選一說可笑，並表示中國從來奉行不干涉別國內政原則，中國對干涉其他國家的內政、大選，包括美國的大選從來沒有任何興趣。