中國與美國達成分段取消關税共識　美媒：或為貿易戰降級提供路線

中國央視報道，11月7日商務部舉行的例行發佈會上，新聞發言人高峰表示：「如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消加徵關税，這是達成協議的重要條件。」高峰還表示，過去兩週，中美雙方同意協議包含分階段取消加徵關税。

高峰強調稱：「中方對於關税問題的立場是一貫的、明確的，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定，雙方經貿團隊一直保持着密切溝通，我們希望雙方共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切。」

路透社報道，高峰在記者會上還說：「過去兩週，中美雙方同意協議包含分階段取消加徵關税，至於加徵關税第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容商定。這有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟。」

此前11月5日，中國《環球時報》總編輯胡錫進與中國官方背景的社交媒體公眾號「陶然筆記」均發文表態，不約而同提道關鍵詞中美「達成協議必須同步等比率取消已加徵關税」。

彭博社評論稱，如果這一消息得到美方的證實，那麼這或將能夠為達成讓美中貿易戰降級的協議提供一份路線圖。自談判開始以來，中國的主要要求就是取消美國加徵的懲罰關税。目前中國對美國的大部分出口都被加徵了關税。美國對華已徵三筆關税如下。

1、2019年9月1日對約1120億美元商品加徵了15%的關税。

2、2018年9月24日生效的2000億美元商品10%、在2019年5月10日提高到25%的關税。

3、2018年7月6日和8月23日共加徵500億美元（各徵340億美元和160億美元）商品25%的關税。

特朗普10月31日在Twitter上說：「亞太經濟合作組織（APEC）智利峰會取消原因與我們的情況不相關。」 特朗普指出：「中國與美國正一起尋找簽署第一階段貿易協議的新場地，第一階段協議的內容約佔總協議的60％。」