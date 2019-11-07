特朗普豪言為美國粟米尋到新買家　日媒：未有日企申請進口

美國總統特朗普（Donald Trump）聲稱為美國產粟米尋到新買家日本，但日本媒體報道，還沒有一家日本企業申請進口美國粟米。

在失去中國這個最大的農產品買家之後，特朗普急於為國內農產品尋找去處（VCG）

日本《每日新聞》11月7日報道，儘管美國總統特朗普曾於8月25日宣布日本將進口美國粟米，但至今為止，還沒有任何一家日本企業申請進口美國粟米。

日本首相安倍晉三在8月25日同特朗普舉行會晤後表示，估計日本民間急需美國粟米，希望馬上進口。時任日本官方副長官的西村康稔也表示，日本的害蟲災害導致了嚴重的粟米短缺，日本企業將大量進口美國粟米。

美國產粟米在美中貿易戰過程中，由於中國政府提高對美國農產品徵收的關税，導致出口之路受阻。為了能在2020年的總統選舉中實現連任，特朗普必須要獲得美國中西部農村的選票。因此特朗普為謀劃粟米出口之路絞盡腦汁，特地找到日本希望這個盟友能夠為他消化一大部分粟米。

但實際上，日本蛾類幼蟲等害蟲危害並沒有此前預想得那麼嚴重。此外，日本企業一般使用粟米秸稈和穀物混合製成的牛飼料，但美國產粟米只有穀物，因此需要大量的時間和金錢去加工。

安倍晉三隨後在10月11日的眾議院預算委員會會議上表示，日本根本沒有向美國承諾要進口美國粟米。「我只是和特朗普說，日本由於受到害蟲災害，希望日本民間企業進口美國粟米」。

《每日新聞》指出，若日本現在向美國澄清日本國內根本沒有進口需求，會遭到對方的抗議。因此日本政府一直對這件事「提心吊膽」地保持冷處理，生怕美國哪天提起這個事情。