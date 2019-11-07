美國提出明年初補辦APEC峰會　馬來西亞反對

馬來西亞英文媒體《星報》消息稱，馬來西亞外交部長阿卜杜拉（Saifuddin bin Abdullah）11月7日在議會舉行的新聞發佈會上表示，上週收到美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提出的建議。智利因國內發生大規模抗議活動，取消原定11月中旬在聖地亞哥舉辦峰會的計劃；蓬佩奧建議明年1月在美國舉行亞太經合組織（APEC）峰會。

阿卜杜拉說：「美國正在考慮在明年1月份在美國舉行峰會。但是美國官員們還在曼谷時我就告訴了他們，我們認為這不是一個好主意。」

馬來西亞已經在為定於2020年11月舉行的活動做準備。

APEC秘書處10月30日發表聲明稱，支持智利取消2019年APEC峰會的決定，2020年的APEC峰會將按計劃由馬來西亞主辦，「智利人民和與會者的安全是亞太經合組織關心的頭等大事。因此亞太經合組織秘書處支持智利推遲亞太經合組織領導人會議周的決定。」聲明指出：「馬來西亞將於2020年主辦APEC峰會。」

值得一提的是，對美國態度強硬的馬來西亞還有一人。馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）11月4日出席泰國舉辦的東盟（ASEAN）峰會時，暗批美國稱，有對中國「不友好」的外部國家試圖挑釁，並嘗試獲取東盟國家支持，但相信中國會在南海問題上保持克制，「我們希望，任何我們在南海可能遇到的問題都可以通過談判解決，絕對不能通過暴力和戰爭。」「問題是一些該地區以外的國家會試圖挑釁其他東盟國家，因為他們（指外部國家）對中國不友好，並希望東盟成為中國的敵人。」

日本共同社11月1日消息稱，有外交人士透露，美國就南海問題呼籲東盟成員國向中國提出抗議。消息人士稱，美國在峰會上指出，中方對南海主權的主張「具擴張性且非法」，呼籲東盟成員國維護在南海的「航行自由」，強調自由開放的印太戰略的重要性，並要求東盟各國共同向中國提出抗議。美國9月曾與東盟舉行首次聯合海上演習，而美方對於中國海洋活動保持警惕，有意爭取東盟支持，加強對中國的牽制。