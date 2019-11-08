美國公司訛稱中國製監控設備本地生產　七人被起訴

美國紐約州長島（Long Island）一間公司和七名前任和現職僱員11月7日被起訴。公司涉嫌非法進口中國製造的監控和安全設備，並訛稱設備於美國生產，向美國政府、軍事部門和私人顧客出售。

美國一間公司涉嫌非法進口中國製造的監控和安全設備，並訛稱設備於美國生產。（美聯社）

根據起訴書指，阿文圖拉科技公司（Aventura Technologies）出售的設備用於海陸空三軍基地、能源部設施和海軍航空母艦等。據指，在多宗個案中，設備均有漏洞。公司自2010年起已經透過聯邦合約獲得逾2000萬美元，連同其他私人公司，獲利約8800萬美元。

檢察官多納休（Richard Donaghue）指，公司訛稱設備於科馬克（Commack）生產，貼上「美國製造」標籤。據指，公司與中國供應商合謀修改產品電路板標記等。目前無證據顯示中國政府牽涉在內。

公司整個高級管理層被起訴，包括實際的行政總裁Jack Cabasso和其妻兼公司名義上的行政總裁Frances Cabasso。妻子聲稱自己於公司並無實際行政角色。檢察部門亦指控公司自稱是「女性擁有的小型企業」，從而贏得政府為同類公司預留的合約。