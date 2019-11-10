玻利維亞局勢惡化　市長被「私了」　警察加入反政府示威

玻利維亞10月20日有爭議的總統大選結果導致社會動盪，局勢似有惡化跡象。繼6日賓托市（Vinto）市長阿爾塞（Patricia Arce）被示威者「私了」後，幾個城市9日有警員加入反政府示威者行列。

玻利維亞一班反政府的示威者11月6日衝進賓托市政府，押着隸屬執政黨的阿爾塞（Patricia Arce）赤腳遊街、簽署辭職信，又向其潑紅色油漆，以及剪走她的頭髮。阿爾塞受困數小時後被警察救走。

支持政府人士11月6日企圖破壞反政府示威者封鎖線，衝突期間一名20歲學生死亡。此外有謠言指兩名反政府示威者被殺，觸發示威者強行闖入市政府並帶走阿爾塞。

#Bolivia: Bolivian opposition thugs violently assault and retain the mayor of #Vinto, Patricia Arce Guzmán.



pic.twitter.com/TbO9dfmOK5 — nonouzi (@Gerrrty) November 6, 2019

¡REPUDIABLE!

Ella es Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, Cochabamba. Fue secuestrada,humillada públicamente, le cortaron el pelo y la pintaron mientras le pedían la renuncia. ¡Fascistas!#EvoNoEstasSolo#VenezuelaVictotiosa#EvoPresidenteLegitimopic.twitter.com/Ama9aa53Yi — ® ᴇʟ ɪɴᴅɪᴏ ɴɪᴄᴀ (@indio_nica) November 6, 2019

除了一般民眾，數十名警察今天加入在首都拉巴斯（La Paz）舉行的示威，他們在普爾普拉多大道（Prado Avenue）遊行，高呼反對總統莫拉萊斯（Evo Morales）的口號。當地有警察選擇返回他們的營地，沒有對示威者採取拘捕行動。

法國媒體引述玻利維亞電視台播出警員和示威民眾在拉巴斯市中心握手的畫面，這與過去3天晚間警民衝突的狀況形成對比。

該國憲法首都蘇克雷（Sucre）及反對派大本營所在地的聖克魯斯市（Santa Cruz）的一些單位也表示，他們正參加由一群由中部城市科恰班巴市（Cochabamba）警員發起的反叛行動。一名來自蘇克雷的警員在沒穿制服以及遮掩面部的情況下，在一個警察局門後接受當地電視台採訪，稱不能繼續為這個不公義的民主體制工作。

警方全國指揮官及國防部部長否認內部有廣泛的不服從情況，但承認有少數警員行動。