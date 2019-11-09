【北約腦死論】特朗普多番批評盟友　美歐同盟裂痕加深

美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上任前後均主張「美國優先」，他上任後向多個盟國及組織提出，要求他們承擔更多責任。在北大西洋公約組織（NATO，簡稱）方面，特朗普稱美國承擔組織70%以上軍費開支，要求盟友增加貢獻，同時不時公開批評他們，令彼此關係趨僵。香港01整理有關新聞，讀者快速掌握有關資料。

【2017年】

5月：特朗普首次出席北約峰會，不留情面地在會上當面指摘有23個北約成員國，沒有妥善承擔北約軍費，令在場的領導人非常錯愕。

7月：特朗普訪問歐洲，他希望北約國家能夠將國防預算提高到本地生產總值（GDP）的4%，比目前北約國家2%的國防預算目標多出一倍。

特朗普首次出席北約峰會已發表強硬言論，令與會者非常錯愕。圖為2018年7月11日他（左）抵達比利時布魯塞爾，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg，右）在場歡迎。（VCG）

【2018年】

7月：特朗普出席北約峰會期間Twitter推文，指北約各國必須立即將其防務開支的本地生產總值佔比提高到2%。他當時表示，北約29成員國中只有5個達到這一標準。

11月：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在參加紀念第一次世界大戰100周年的系列活動期間接受電台採訪，向歐洲各國呼籲建立一支真正的「歐洲軍隊」（a true European army）

特朗普11月9日抵法參加同一系列活動，10日發推文稱法國倡建「歐洲軍」是「非常侮辱」。他說歐洲應先公平地支付北約的費用。

法國總統馬克龍2018年倡議建立一支歐洲軍，特朗普對此甚為不滿。圖為馬克龍2017年5月19日在西非國家馬里，與駐守當地的法軍見面並發表演說。（VCG）

【2019年】

4月：北約成立70周年。美國副總統彭斯（Mike Pence）在北約成員國齊集華盛頓開會前數小時批評盟友德國及土耳其。他指德國分擔北約的軍費分擔未達標準，又指責土耳其採購俄羅斯軍備，更問安卡拉是否仍想留在北約。

10月：特朗普與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）10月6日通電話後，白宮發聲明稱土耳其很快派兵往敍利亞北部，美軍不會支援或參與。土耳不久便揮軍越境，打擊曾協助美國抗擊極端組織ISIS的庫爾德族武裝分子。此舉引起法國及德國等不滿。

11月：北約紀念成立70周年之際，法國總統馬克龍在11月7日稱北約處於「腦死亡」狀態。他認為歐洲要掌控其命運，就不應依賴獨斷獨行的美國。



美國、德國及加拿大對此持不同意見。德國總理默克爾（Angela Merkel）指不認同馬克龍的說法。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，北約是有史以來最重要的戰略合作關係之一。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱北約繼續在團結加拿大以及其他盟友方面扮演重要角色。