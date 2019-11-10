電子煙含醋酸鹽維他命E　或與美國「神秘肺病」有關

美國疾病預防與控制中心（Centers for Disease Control and Prevention）11月8日公布，經檢驗29份因吸食電子煙而受損的肺部樣本，發現均內有化學物質醋酸鹽維他命E （Vitamin E acetate），指它可能是導致肺部疾病的「罪魁禍首」。

任職美國歐洲疾病預防與控制中心首席副主任的舒沙特（Anne Schuchat）8日在與媒體記者進行電話會議時指出，來自10個不同州份的29名受害者肺部液體樣本，都直接證明醋酸鹽維他命E（所在）是肺部受傷的主要位置。她說：「在尋找罪魁禍首方面，我們比幾個星期前處於更好的位置。」

她雖然同意這證據是一項「突破」，但指出這僅是指醋酸鹽維他命E與肺病是相關的發現，需要做更多研究來就兩者建立因果關係。

她亦指出：「重要的是須留意，這些發現並無排除其他可能導致肺部受傷的化合物或成份。肺病爆發可能有多於一個的原因。」

醋酸鹽維他命E是合成的維他命E，可見於多種日常產品，例如潤膚乳液及膳食補充劑。吞服維他命E藥丸或將其搽在皮膚上是安全的，但維他命E進入肺部後，可能對肺部造成傷害，它如「蜂蜜的塗層」般黏住肺，CDC的醫生皮克爾（James Pirkle）在同一電話會議上指出，它「非常黏」而且會在肺部「周圍走」。

CDC在7日表示，美國由3月至11月5日錄得2051宗確診及懷疑吸食電子煙而引致肺部受損過案，另有至少40宗與吸食電子煙有關的死亡個案。