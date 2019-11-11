【一分鐘看世界】柏林圍牆倒下30周年、美關稅撤不撤？北約腦死論

早晨，今天是11月11日，星期一。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美關稅撤不撤？
美國總統特朗普（Donald Trump）表示，和中國的貿易談判進展得「非常順利」，但協議必須是對美國正確的，美國才會和中國達成協議。他之後又指，從中國收到數千億美元，並成功把中國的供應鏈打破，聲稱中國經濟陷入最差時期。這不是特朗普第一次如此聲明，而經濟數據也在證明中國在受傷的同時，美國也並無從中獲得什麼，甚至同樣蒙受損失。不過特朗普的「談判藝術」，其實似是「狼來了」的故事……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普指，從中國收到數千億美元，並成功把中國的供應鏈打破，聲稱中國經濟陷入最差時期。（路透社）
柏林圍牆倒下30周年
曾經在歷史上分成東西的柏林，就如東西德的縮影。圍牆聳立在城市中央足足28個年頭，牆的東邊是社會主義，牆的西邊是資本主義，走在不同的發展軌跡之上。在柏林圍牆倒下後成長及出生的年輕一代，他們有的依稀記得圍牆倒下的日子，有的則只從外界認識到這段與歷史。圍牆倒下30年後，這一代的德國人除了在身份認同上跟上輩有所出入，令人驚訝的或許是一幅幅分隔着國家的無形「圍牆」仍然尚在……（按此閱讀更多）
30年前，東柏林和西柏林的人終於越過圍牆相遇。（路透社）
北約腦死論
法國馬克龍（Emmanuel Macron）形容「北約正在經歷腦死亡」，引起外界關注。總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示當年在美國的協助成功令圍牆倒下，並認為今天美國不應走利己主義的道路。言論被認為是批評總統特朗普的本位主義政策。自特朗普上台後，歐美同盟的裂痕似乎愈來愈深……（按此閱讀更多）
通烏門公開聽證會
美國眾議院即將就美國總統特朗普「通烏門」展開公開聽證會。共和黨提交證人名單，希望傳召前副總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）和告密者等人作證。特朗普表示，「很可能」公布與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）第二次通話的文字記錄。前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）掌握更多仍未曝光的內容，亦受到外界關注……（按此閱讀更多）
玻國總統下台
玻利維亞大選涉嫌舞弊，總統莫拉萊斯（Evo Morales）同意再次舉行總統大選，不過反對派堅持要求莫拉萊斯放棄參選並下台。面對軍方和警察施壓要求辭職，加上多名盟友請辭，莫拉萊斯終於宣布下台，結束長達近14年的管治……（按此閱讀更多）
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