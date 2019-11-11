澳洲山火料加劇　兩州進入緊急狀態迎災難性火災

澳洲兩大州份昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯 （New South Wales）山火持續，目前有3人因火災死亡。兩州政府11月11日宣布進入緊急狀態，呼籲住在高危地區的市民緊急疏散，並首次向悉尼地區發布「災難性」火災危險警告。

天氣預測悉尼鄰近地區12日氣溫高達攝氏37度，高溫加上強風，屆時火災情況比8日火勢開始在澳洲東部蔓延時更嚴重，有關地區將面臨最危險的情況。 （AP）

天氣預測悉尼鄰近地區12日氣溫高達攝氏37度，高溫加上強風，屆時火災情況比8日火勢開始在澳洲東部蔓延時更嚴重，有關地區將面臨最危險的情況。當局11日將悉尼地區的天氣預測上調至「災難性」火災危險程度，是2009年引入新的火災危險等級（Fire Danger Ratings）以來，悉尼首次面臨的最高危險等級。

自11月8日起，叢林大火焚燒新南威爾斯約97萬公頃土地，破壞150間房屋，昆士蘭亦有9間房屋被完全燒毀。火災奪去3人性命，造成逾100人受傷，包括20名消防員。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）指，新南威爾斯對上一次發布緊急命令已經是2013年藍山大火，她表示：「大家無論身在何處都必須提高警惕，每個人都要作好最壞的打算，我們不允許任何自滿心態出現。」