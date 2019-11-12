半年跌3次　美國最長壽前總統卡特入院減腦壓

美國最長壽前總統卡特（Jimmy Carter）在近半年內曾三次跌倒，他11月11日晚上入院，準備在12日早上為跌倒引致的腦出血，進行腦部減壓手術。

美國最長壽前總統卡特準備在12日早上為跌倒引致的腦出血，進行腦部減壓手術。（Reuters）

卡特中心發言人康吉利奧（Deanna Congileo）發表聲明指，手術安排在亞特蘭大（Atlanta）美埃默里大學醫院（Emory University Hospital）12日早上進行，卡特正在舒適地休養，妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）陪伴在側。

95歲的卡特數月來跌倒3次，他5月準備出外打獵時，在家中跌倒致髖骨骨折，需要接受手術；10月6日又在家中跌倒，眉頭以上需縫14針；10月21日再次跌傷，盆骨輕微骨折，需留院治理。

受傷並未阻止這位老人家對工作的熱誠。卡特10月6日跌傷，翌日隨即前往田納西州納什維爾（Nashville）參與慈善工作。在10月21日再次跌傷的卡特，不消兩星期，就在11月3日重返喬治亞州（Georgia）普萊恩斯（Plains）的耶穌來臨浸禮會聖經學院（Maranatha Baptist Plains）教授聖經。