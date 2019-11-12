孟加拉兩火車迎頭相撞至少16死40傷

孟加拉11月12日一列前往吉大港（Chittagong）的火車與另一駛往首都達卡（Dhaka）的火車迎頭相撞，車廂嚴重損毀，救援人員正從列車殘骸中救出被困人士。事故造成16人死逾40人受傷。有官員指，由於搜救仍然持續，死亡人數可能會更多。

孟加拉11月12日一列前往吉大港（Chittagong）的火車與另一駛往首都達卡（Dhaka）的火車迎頭相撞，車廂嚴重損毀。（AP）

事發在當地時間12日清晨3點，當時很多乘客正在睡覺。兩架高速火車在達卡以東約82公里的婆羅門巴里亞（Brahmanbaria）對撞。閉路電視顯示，其中一架列車相撞後，後排的車廂隨即飛起脫軌，乘客爭相逃離車廂。

有死裡逃生的乘客表示，當他從火車走出來時，看到很多具屍體沒有頭部及手腳。電視台拍到消防人員正從扭曲的車廂中搬出屍體，並用裹屍袋將屍體送往醫院停屍間。

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）對事件達震驚和悲痛，呼籲官員和公眾向受害者提供協助。

政府正調查事故，目前未知兩架火車為何會在同一路軌對撞。警官達斯（Shyamal Kanti Das）指，其中一架火車可能未有遵從列車信號，導致意外發生。

孟加拉被指不時發生鐵路事故，原因是在無監督下更換路軌、糟糕的信號及差勁的路軌情況等。