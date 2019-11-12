【英國大選】脫歐黨不與保守黨正面衝突　約翰遜勝算增加

英國12月將舉行大選，脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）11月11日表示，不會在大選中挑戰保守黨317個議席。這意味保守黨無需擔心在大選中遭脫歐黨「鎅票」，對約翰遜而言是最好的消息。

脫歐黨黨魁法拉奇表示不會挑戰保守黨國會317個議席，約翰遜表示歡迎。（路透社）

英國首相約翰遜在Twitter表示歡迎法拉奇的決定，並稱此舉將有助避免英國再次出現懸峙議會，即政府無法取得議會大多數，令議案難以通過的情況。約翰遜8月驅逐21名阻止硬脫歐的保守黨議員離黨，令政府在議會失去大多數。

脫歐黨屬硬脫歐陣營

儘管暫時未知脫歐黨「不挑戰317個議席」會有多大成效，但最少可確保現有保守黨議席在國會大選期間，不會被脫歐黨「鎅票」。目前英國除有脫歐與反脫歐兩大陣營外，脫歐陣營中亦有硬脫歐或軟脫歐兩派。脫歐黨是屬於拒絕與歐盟談判的「硬脫歐陣營」，比保守黨立場更極端。

因此，當約翰遜被迫向歐盟讓步取得脫歐協議，料會失去支持硬脫歐一派的支持。儘管約翰遜立場依然強硬，但面對脫歐黨，保守黨立場明顯較「軟」，保守黨票源可能會遭脫歐黨奪去。

英國11月6日解散國會，英國大選正式開跑。（路透社）

至於反對黨方面狀況也類似，工黨立場模稜兩可，既表明與歐盟談判新協議，又表明將再次推行公投。至於自由民主黨則有明顯的反脫歐立場，外界相信工黨的票源會因自民黨更受反脫歐人士支持的關係而減少。

就目前而言，因脫歐黨表明不會與保守黨正面競爭，將對保守黨選情更有利。