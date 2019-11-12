【有片】沙特娛樂節驚現斬人案　也門刀手衝上舞台刺傷3演員

沙特阿拉伯的阿卜杜拉國王公園（King Abdullah Park）12月11日舉行音樂劇期間，一名也門籍刀手上台刺傷3名表演者，其後被捕，暫時動機未明。3名傷者目前情況穩定。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）即位後推廣被禁止多年的娛樂事業，但也引起國內部分宗教人士反對（Reuters）

位於首都利雅得（Riyadh）的阿卜杜拉國王公園（King Abdullah Park）正舉行為期2個月的娛樂節「利雅得節」（Riyadh Season）。劇場在進行音樂劇的現場直播時，一名穿着正常服裝的男子衝向台上表演者，其間用刀刺傷兩男一女。男子行兇後為逃離追捕跌倒滾到台下，表演者受驚四散。

🔻有民眾拍得現場片段，並上載社交網站🔻

#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 11, 2019

官方媒體沙特通訊社（SPA）稱，行兇者是33歲的也門市民。刀手動機暫時未明，未知是否與沙特阿拉伯2015年介入也門內戰有關。

「利雅得節」是沙特政府為了開放社會和增加石油以外經濟來源的項目。沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）即位後推廣遭禁止多年的娛樂事業，引起國內宗教人士的強烈反對。

專門研究沙特的學者Quentin de Pimodan認為，今次襲擊發生後，可以預期政府會加強打壓反對娛樂事業的人。