【外媒怎麼看】香港示威暴力升級　北京或更趨強硬？

香港過去兩日爆發激烈示威，四處出現暴力衝突，外國媒體亦相當關注事件。彭博社報道，隨着示威暴力程度加劇，或令北京更有膽量採取強硬手段處理。

彭博社：暴力行為或令北京更有理由強硬

彭博社認為，香港示威暴力升級，重燃示威者之間對於什麼策略才是最有效達到政治目標的辯論。報道指，警方使用催淚彈、橡膠子彈、水炮和實彈，示威者則投擲汽油彈、破壞親中商店、暴力對待一些嘗試移除路障的人士。

報道指，一些在令人震驚的片段在大陸社交平台流傳，將會加強北京鷹派的力量。報道認為，暴力行為可能令北京有理由實施宵禁、引入大陸公安，實施國安法或者其他行動，以容許國家主席習近平對香港實施更大控制。

防暴警察在中環拘捕一名示威者，後者頭部流血。（Reuters）

BBC：警方進入校園標誌策略轉變

英國廣播公司（BBC）報道認為，本周的行動如密集街頭戰鬥、大學的暴力衝突和香港金融核心區域的「快閃」示威，似乎象徵暴力的升級。

報道引述警方稱香港的法治瀕臨崩潰，認為情況與警方遷到校園行動而觸發大量學生憤怒互相吻合。報道又稱，警方過往很大程度上避免在學校和大學範圍內發起清場行動，而這次進入校園的決定標誌了策略的轉變。

警方與示威者及學生在香港中文大學爆發激烈衝突，期間發射多枚催淚彈，現場煙霧彌漫。（Reuters）

俄羅斯RT：暴力程度達新高

俄羅斯媒體RT報道，香港示威的暴力程度到達新高度。報道稱有暴徒「控制」了大學校園並驅趕警察，並指當局承認這個被暴動肆虐的城市正命懸一線。

報道提到有示威者使用汽油彈、標槍和電鋸等，亦有影片和圖片顯示暴徒使用障礙物和築起火牆作為防線。

特首林鄭月娥則表示，政府不可以貿然停止日常活動，否則會墮入圈套。（AP）

德國之聲：林鄭暗示更嚴厲執法

德國之聲（DW）以《防暴警察緊張不安，發射催淚彈》為題報道香港近日的示威。報道認為，最近幾周示威的特點是暴力升級、破壞商店和鐵路站，以及對示威者及親北京的支持者施襲。

報道指，特首林鄭月娥暗示稱將會採取更嚴厲的法律和警察措施，誓言阻止暴力。惟報道對於有關措施持懷疑態度。

中環鬧市有民眾發起「快閃」示威活動堵路。（AP）

法新社：不少民眾繼續支持這運動

法新社提到「快閃」示威活動，稱數以千計白領員工佔據中環街道，即使激進示威者採取更暴力手段，上述場面卻生動地說明不少普通民眾如何繼續支持這場民主運動。