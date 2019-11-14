特朗普與埃爾多安會晤　稱雙方是好友彼此理解

美國總統特朗普（Donald Trump）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於11月13日會晤，特朗普稱自己是埃爾多安的「大粉絲」，並稱兩人的會議「既美妙又富有建設性」。

特朗普與埃爾多安會面後，舉行聯合記者會。（Reuters）

特朗普稱與埃爾多安「從一開始起就是好朋友」，雙方彼此「互相理解」。儘管美土最近因敘利亞等問題出現磨擦，特別土耳其一度威脅取消會面，但埃爾德多安仍得到特朗普的友好款待。

然而，特朗普在記者會上，仍直接表示土耳其選擇購買俄羅斯防空系統是「嚴重事件」，稱希望北約盟友能協助解決此爭議。特朗普在記者會上稱他與埃爾多安就此問題傾談很久，並稱往後亦會持續磋商。埃爾多安則表示願意繼續以對話解決問題。

土耳其因購買俄羅斯S-400防空系統，美國取消出售土耳其F-35戰機的訂單，進一步把土耳其推向與俄羅斯交往。

埃爾多安在記者會上亦提起，10月美國眾議院通過承認，奧斯曼帝國（Ottoman Empire）在20世紀初屠殺亞美尼亞人的議案。埃爾多安在當時宣稱這是對土耳其的最大侮辱，在13日記者會上亦對此表示反對。

在敘利亞問題上，特朗普表示感謝埃爾多安的配合，並稱相信土耳其會信守承諾，因此正準備恢復貿易談判。特朗普稱雙方已同意繼續推動價值1000億美元的貿易協議。