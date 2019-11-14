美軍高官：印太是美軍頭號地區要務

正在亞洲訪問的美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）上將11月13日在日本東京表示，印太地區是美軍的頭號地區要務。與此同時，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）也於13日開始對亞洲四國進行訪問。

印太是美軍頭號地區要務

根據美國國防部官方網站消息，米利在與日本領導人會談後對美日兩國記者說，印太地區是美軍的頭號地區要務，美軍在印太地區部署的軍事力量也證明，印太是美軍「主要努力的焦點」。

米利說，印太地區擁有世界上人口最多的四個國家：中國、印度、美國和印尼，並擁有世界上最大的軍事力量。

他說，作為對美國的一種威脅，大國競爭的回歸正在太平洋地區上演，中國和俄羅斯都試圖改變以規則為基礎的國際秩序。

米利指出，美軍在印太戰區擁有30多萬官兵和文職人員，人數超過了中央司令部。美國太平洋艦隊是世界上規模最大的艦隊；美國太平洋空軍是世界上第二大空中力量；美軍在日本駐紮了大約5.6萬人的部隊，在夏威夷與韓國還分別駐有軍隊。

鞏固與盟國關係

米利強調，美日聯盟「固若磐石」，美軍將在包括空間和網絡等作戰領域內與日本自衛隊展開合作。

米利表示，「美國、日本、韓國、澳洲和地區其他朋友和盟國繼續保持團結很重要」，因為「我們擁有共同的價值觀，擁有共同的國家安全利益」。這些國家必須聯合起來，維護地區力量平衡。

今年9月30日剛剛就任美軍參謀長聯席會議主席的陸軍上將米利上任不久便選擇亞洲作為首次訪問的目的地。美國國防部稱，這再次強調了印太地區在美國戰略思維中的重要地位。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）於當地時間11月14日抵達韓國訪問，開啟對亞洲四國為期8天的訪問，將尋求鞏固軍事同盟、營造新的夥伴關係，共同應對中國的安全挑戰。

埃斯珀此次亞洲之行包括訪問首爾、曼谷、馬尼拉與河內。韓國、泰國和菲律賓都是美國的條約盟國，而越南是美國過去幾年來一直在努力培育的夥伴。