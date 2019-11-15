為抗衡中國　日本進行最大規模離島防禦演練

日本自衛隊當地時間11月14日在鹿兒島縣的種子島進行水陸兩棲軍事訓練。該次是日本歷史上規模最大的離島防禦演練，目的是牽制加強海洋活動的中國。

日本水陸兩棲演練針對中國的海洋活動，圖為中國遼寧艦航母編隊在太平洋航行。（新華社）

日本共同社11月14日報道，日本防衛省14日公開了被稱為日本版海軍陸戰隊的陸上自衛隊「水陸機動團」和海上自衛隊的艦船在鹿兒島縣種子島進行的離島登陸訓練。在11日至21日期間約有1,500人參加，是迄今最大規模的水陸兩棲作戰訓練。

據分析此舉意在牽制加強在東海和南海活動的中國。

報道稱，從鹿兒島縣到日本最西端沖繩縣與那國島長1,000多公里的「南西諸島」此前一直是防衛的空白地帶。為抗衡中國的海洋活動，防衛省2019年3月在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島部署了陸自部隊等，致力於強化防衛。

14日的訓練設想敵人登陸了離島。確認了如下流程，水陸機動團從海自運輸艦「國東」號船尾部出動兩棲裝甲車「AAV-7」，激起浪花接近島嶼並登上沙灘。

指揮訓練的掃雷隊群司令、海將補（相當於海軍少將）白根勉向媒體表示：「在島嶼地區的作戰中，海陸空的綜合運用變得重要，因此這次訓練極有意義。將提高綜合運用能力，維護日本的和平與安全。」