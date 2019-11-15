美國女子涉嫌雪櫃藏丈夫遺體一年被捕

美國密蘇里州（Missouri）喬普林市（Joplin）一名67歲婦人因涉嫌將丈夫遺體放置在睡房的雪櫃中接近一年，在11月14日被警方拘捕。有證人指，婦人曾拿着手槍，揚言會殺死試圖進入她家的警察。

警官希門尼斯（Nick Jimenez）表示，警方11日調查一宗與此案無關的縱火案時，獲證人告知67歲的沃特斯（Barbara Watters）家中懷疑藏有屍體，因此警方在12日取得搜查令，並上門在證人所說的地方發現屍體。

沃特斯在14日被捕時沒有發生任何事件，希門尼斯稱，她當時站在院子中。警方指，沃特斯有不明確的「精神障礙」，並且攜帶槍械。

屍體會被進一步化驗，以確定死因及確認身份。

警方拒絕透露證人與沃特斯的關係。根據證人的書面證詞，證人11月7日在沃特斯的家中，當時有警員正在門外試圖聯絡屋主，而沃特斯則在屋內拿着手槍指向門後的警員，並拒絕讓證人應門。

書面證詞沒有提到為何當天會有警員找沃特斯，希門尼斯亦表示未知是否與縱火案有關。

證人在書面證詞提到，沃特斯的丈夫伯頓（Paul Burton）在2018年12月30日已經去世，而沃特斯曾威脅稱，如果將屍體的事告知警察，她就會殺了他，沃特斯亦表示，會殺死試圖進入她家的警察、消防員和醫護人員。

67歲的沃特斯（Barbara Watters）13日被控遺棄屍體的罪名，假如罪名成立，最高刑罰為監禁4年。