伊朗油價上調五成　多個城市爆發示威至少1死多傷

伊朗政府11月15日公布調高汽油價格50%並實施配給，國內十數個城市隨即爆發示威。示威衝突造成至少1人死亡，多人受傷。

伊朗政府11月15日公布調高汽油價格50%並實施配給，國內十數個城市隨即爆發示威。（AP）

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國營電視台報道，數個城市發生警民衝突，警方用催淚彈驅散示威者。社交媒體流傳的影片中，有示威者向建築物縱火，並與防暴警察發生衝突，另有人在首都德黑蘭和其他一些城市的街道上放火堵路。

在錫爾詹市（Sirjan）的衝突中有一人死亡，多人受傷。國營媒體指，錫爾詹有示威者試圖放火燒儲油倉庫。

國營電視台指責敵對媒體試圖用社交媒體的假新聞和影片，去誇大示威的規模。伊朗總檢察官蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）表示，堵路及與警方衝突的示威者肯定是受外國影響。

政府15日公布將油價由每升1萬伊朗里亞爾提高至每升1.5萬伊朗里亞爾，並將收益分給1,800萬戶低收入家庭。

石油生產國伊朗的國民認為平價汽油是他們的權利，另外伊朗基層生活早已飽受通貨膨脹和美國制裁影響，他們擔心調高油價會引致生活成本上漲，因此國內多個城市都有抗議活動。