《銀河鐵道999》漫畫家松本零士送醫後病情穩定　醫院：沒有中風

現年81歲的日本漫畫家松本零士11月15日在意大利北部城市都靈（Turin）昏倒送院。共同社報道，松本零士在送醫後病情穩定，預計會等身體恢復後出院回國。

消息人士16日指，松本零士病情穩定，預計等恢復後將出院回國。（GettyImages）

🔻松本零士11月14日出席意大利活動🔻

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日本媒體報道，松本零士送院後呼吸困難，需要插入管道幫助呼吸。當他情況穏定後，醫生在16日下午4時拔走管道。松本零士目前仍需留院。

懷疑中風的松本零士曾在醫院接受電腦斷層掃描檢查腦部情況。《朝日新聞》之後引述醫院表示，松本零士有呼吸困難，但未有中風。

共同社引述消息人士指，松本零士病情穩定，沒有發現患有嚴重症狀，預計在他身體恢復並可以乘坐飛機時，會回到日本。

松本零士在意大利出席自己作品在該國上映40周年的紀念活動。他11月14日訪問都靈市，並在11月15日的活動上表示「不要放棄夢想」等。他之後在參與《銀河鐵道999》放映會時，出現口齒不清等異常情況，由工作人員陪同返回飯店，之後緊急送院。

松本零士的代表作包括《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道物語》等。