特朗普歡迎對美國農民發放現金援助　歸因於對中國徵關税

美國總統特朗普（Donald Trump）11月17日對在感恩節假期前向美國農民支付「現金」表示歡迎，並將其歸因於對中國商品加徵的關税，但這筆錢實際上是美國政府援助計劃的一部分。

美國總統特朗普11月17日表示，中國又開始大量購買美國農產品。（AP）

特朗普在Twitter上發文稱，「我們偉大的農民將在感恩節前收到另一輪歸功於中國關税的『現金』援助。」

「較小的農場和農民將是最大的受益者。與此同時，正如你可能已經注意到的，中國又開始大舉買入（美國農產品）。與日本的交易已經完成。享受吧！」

美國農業部11月15日表示，將於下周開始向美國農民發放2019年第二輪貿易援助款項。

這筆款項是今年5月宣布的160億美元援助計劃的第二部分。該計劃分為三部分，旨在補償美中貿易戰中的美國農民損失。

2018年特朗普政府對中國進口商品加徵關税後，中國對包括大豆和豬肉在內的美國主要農產品出口徵收了關税。

路透社17日報道，特朗普發表這一聲明之際，美國和中國正試圖就第一階段的貿易協定進行談判，以結束緊張局勢，但尚不清楚什麼時候可以最終確定。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）15日在接受霍士商業頻道採訪時表示，美中貿易協議的第一階段可能有三個階段，但「範圍相對有限」，主要集中在「當前貿易」，以及中國是否願意承諾購買400億至500億美元的美國農產品。

羅斯說，如果中國願意做出承諾，美國希望確保沒有「逃避承諾的渠道」。