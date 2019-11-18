特朗普體檢後稱身體狀況非常好　白宮：再有猜測是不負責任

美國總統特朗普（Donald Trump）11月16日到華盛頓沃爾特·里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Medical Center）進行超過兩小時的身體檢查。他17日早上在社交媒體發文稱，自己完成了第一階段的年度體檢，身體狀況良好。

特朗普17日早上在社交媒體發文稱，自己完成了第一階段的年度體檢，身體狀況良好。（AP）

特朗普17日發文讚揚醫院的醫生是世界上最出色的一些醫生，並表示：「（我）亦開始了第一階段的年度體檢。一切非常好，好極！（體檢）會於明年完成。」

今年73歲的特朗普是宣誓時最年長的美國總統，其身體狀況一向受外界關注。特朗普的體檢沒固定時間，但上兩次檢查都會提前公布，並且記錄在公開的日程簿上，不過今次體檢事前並未安排在特朗普的公開行程上，而且事隔上次檢查只有10個月，不足一年。

白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）16日表示，總統一如既往地身體健康和充滿活力。她表示，特朗普預計2020年會非常忙碌，於是想利用一個空閒的假期進行例行健康檢查。

格里沙姆17日再在社交媒體指，除了由她提出大量而可信的資料外，進一步的猜測都是對國家不負責任和危險的。