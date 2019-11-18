美副總統彭斯助理在彈劾危機中倒戈　特朗普反擊

美國副總統彭斯外交政策助理威廉姆斯（Jennifer Williams）對國會議員表示，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基之間的相關電話交談「不妥」。對此，特朗普進行了反擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月17日在Twitter上呼籲威廉姆斯去看看通話全文以及烏克蘭剛剛發佈的聲明。

特朗普還諷刺說，威廉姆斯應該同其他從來不支持特朗普的那些人碰碰面，制定出一個更好的針對總統的攻擊。

美國媒體報道，彭斯（Mike Pence）的外交政策助理威廉姆斯（Jennifer Williams）11月7日到國會參加了彈劾調查的閉門聽證。

根據美國眾議院11月16日公布的聽證文字記錄，7月25日聆聽了特朗普總統與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間電話交談的威廉姆斯作證說，特朗普堅持要烏克蘭進行政治敏感性的調查「讓我感到不尋常，不妥」。

在近期傳出的「通烏門」事件中，特朗普被指在與烏克蘭總統澤連斯基的一次通話中，要求其調查民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）的兒子，並且在通話前一週凍結了對烏克蘭軍事援助。受該事件影響，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布開啟彈劾總統調查。10月31日，眾議院表決通過彈劾總統調查程序決議。

目前，美國民主黨人主導的眾議院正推動特朗普彈劾調查不斷邁向新階段，上週已經首次公開聽證會，本週會有更多的證人出庭作證。特朗普的彈劾危機愈演愈烈。

此前，白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）在彈劾危機中說錯話，稱特朗普叫停對烏克蘭的軍事援助與調查拜登有關聯。這引發特朗普的強烈不滿。《華盛頓郵報》報道稱，特朗普正考慮解僱馬爾瓦尼。