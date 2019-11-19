美參議院再發報告　批中國竊取知識產權

美國參議院於11月18日發表一份報告，再次指責中國竊取美國知識產權問題。不過，透過這份報告可以看出，美國政府也不得不承認一個事實。

近年來美國從各方面炒作中國威脅論，企圖阻礙中國發展。（AP）

美國CNBC電視台11月18日報道，參議院常務委員會監督調查小組委員會於11月18日公開一份105頁的報告，再次指責中國竊取美國知識產權，並批評美國政府未能有效制定防止技術泄露的戰略。

報告中稱，中國通過聘用在美活動的華裔研究人員將美國的知識產權轉移到本國。中國在最近20年來聘請在美國的大學研究室或研究機構工作的人員，以接近美國最先進的科學技術，而這些研究人員和中國海外高層次人才引進計劃（千人計劃）有密切關聯。中國政府則向這些將美國研究所發佈的最新研究報告或技術轉移到中國的研究人員提供獎勵。

但美國聯邦調查局（FBI）直到2018年中期，仍未就中國竊取知識產權問題向大學或政府資助的研究所等機構充分警告其危險性，也未採取任何對策。

共和黨參議員羅布·波特曼（Robert Portman）就這份報告指出，美國民眾在過去20多年間一直為中國的經濟和軍事崛起浪費美國税收，美國政府有必要提出一項阻止這個現象繼續發生的法案。

韓國《朝鮮日報》11月19日報道稱，這份報告從側面反映出美國政府也承認中國近年來在經濟或技術上取得飛速發展，美國認為其領先地位遲早會被中國取代，因此需要從各方面遏制中國崛起。