【一分鐘看世界】美國女高官造假、悉尼逆溫現象、白宮威脅加關稅

早晨，今天是11月20日，星期三。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國女高官造假爭議
美國國務院的韓裔女高官張米娜（Mina Chang）捲入誇大履歷及「P圖」偽造《時代周刊》封面的爭議後，最終辭職。《時代周刊》名聲大，在過去的94年來共有超過4800個封面，當然，多年來也有不少人改圖自製假封面，充斥坊間，甚至美國總統特朗普（Donald Trump）都有捲入過爭議。《時代周刊》更有教大家如何學是學非、明辨真偽……（按此閱讀更多）
美國前總統奧巴馬曾於2008年榮登年度風雲人物。（Getty Images）
悉尼逆溫現象
澳洲新南威爾斯州戈斯珀斯山（Gospers Mountain）山火持續，強風將山火帶來的濃煙吹向悉尼。悉尼天空近日被濃煙籠罩，市中心一片朦朧。城市空氣質素達危險水平，污染水平較雅加達及北京差20倍。為何濃煙會在當地「陰魂不散」？（按此閱讀更多）
澳洲山火仍然持續，導致悉尼天空被濃煙覆蓋，城市空氣質素達危險水平。（Getty Images）
特朗普威脅加關稅
美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他與中國有良好關係，並指中國正在「向前走」，而且中國將會與美國達成他喜歡的協議，不過如果未能與北京達成協議結束貿易戰，美國將會調高對中國進口商品的關稅……（按此閱讀更多）
安倍賞櫻會
日本首相安倍晉三成為在任紀錄最長日本首相，不過外界認為安倍在任七年期間政治遺產欠奉。同一時間，他正要面對國內燃燒的政治風波。由政府公費舉行的「賞櫻會」爭議持續發酵，政府內處事疏漏、行政缺失等被呈現出來。為何區區一個「賞櫻會」會引來如此風波？（按此閱讀更多）
以色列政策轉向
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布以色列在約旦河西岸建立「平民定居點」（civilian settlements），「本身並非與國際法相違背」，一改美國政府自1978年以來一直保持的官方立場，亦違反聯合國決議。為何美國如此忠於以色列？（按此閱讀更多）
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