【英國大選】首場電視辯論登場　約翰遜再次承諾實現脫歐

英國12月12日舉行大選。首相約翰遜（Boris Johnson）和工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）11月19日出席首場電視辯論。約翰遜再次承諾於1月31日帶領英國脫歐。

首相約翰遜和工黨黨魁郝爾彬出席首場電視辯論。（路透社）

二人抵達索爾福德（Salford）媒體城（Media City）出席由獨立電視公司（ITV）製作的電視辯論。約翰遜強調將帶領英國1月31日脫歐，因為協議已經準備好。他承諾，將會結束全國痛苦，並指工黨只會帶來分裂和困局。

郝爾彬反駁，指工黨會讓人民對脫歐擁有最終話語權。他又表示，約翰遜的協議能夠於1月底前完成的說法是毫無根據。工黨主張重新談判脫歐協議，並舉行二次公投。郝爾彬於辯論指，無論結果如何，都會尊重。約翰遜反擊稱，郝爾彬拒絕表明於脫歐公投會主張脫歐或留歐。

約翰遜和郝爾彬起初於國民保健制度（National Health Service）問題上交鋒。郝爾彬聲稱，後脫歐貿易協議將會讓美國醫療公司打進英國市場，形容約翰遜向美國和大型藥劑公司（Big Pharma）出售國民保健制度。不過約翰遜強調，政府或任何保守黨政府都不會將國民保健制度列為貿易談判項目。

二人也提到蘇格蘭問題。約翰遜指，工黨為了爭取蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）的支持，將會同意讓蘇格蘭再次舉行獨立公投。郝爾彬回應表示，約翰遜的說法毫無根據，強調工黨不會與蘇格蘭民族黨結盟。

被問題有關信任的問題，約翰遜認為，國會議員多次拒絕尊重公投結果，製造有害的政治氣氛。郝爾彬則指，作為公眾代表，需要聆聽。主持人問二人會否做出姿態改變辯論的氣氛，二人握手言和。

輿觀調查公司（YouGov）的民意調查顯示，保守黨支持度為42%，比起前一次民調下跌3個百分點。工黨支持度則為30%，微升2個百分點。輿觀調查公司於辯論後即時公布民調，約翰遜支持度為51%，郝爾彬支持度為49%。