【中美貿易戰】羅斯為特朗普威脅加徵關税打圓場　揭當前談判癥結

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月19日對外透露，美中目前正在對第一階段貿易協議內容進行「微調」，並對達成協議表示樂觀。

羅斯透露，在貿易談判過程中文本中細節問題至關重要。（AP）

美國霍士商業新聞11月19日報道，羅斯在接受採訪時稱，美中貿易談判目前處於微調階段，雙方最需要的是「細節」。

羅斯指出，「將貿易協議文件化非常重要，因為文件化意味着細節的確定」，例如中方購買美國農產品的金額。

另外，就美中貿易談判能否達成協議，羅斯指出，「如果我們的談判團隊認為（談判）沒有希望，我們就會終止談判」。不過，羅斯仍然表示美中有希望達成協議。

韓國《亞洲經濟》11月20日報道，在當前美中貿易談判有可能面臨再次陷入僵局的背景下，美國總統特朗普（Donald Trump）於11月19日再次威脅稱，「如果我們不與中國達成協議，我只會把關税提得更高」，再次做出強硬表態令人懷疑美中還能否順利達成協議。

對此，羅斯回應稱，特朗普所有與美中貿易談判的發言都出自真心，沒有一句謊言。同時，羅斯還強調稱，「特朗普總統的立場是，無論協商是否破裂，他真的無所謂」，「而中國應該知道他所說的意思」。

對於特朗普徵收中國商品高額關税給本國經濟帶來的影響，羅斯回應稱「總統喜歡徵收關税，徵收關税不會讓我們的進口商品提高價格。實際上，進口商品價格相較前一年喲所下降。因此，不存在由此產生的問題」。