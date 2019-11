美國學者卜睿哲：一國兩制被濫用　示威者有數個策略失誤

《香港人權與民主法案》通過前,11月18日,布魯金斯學會官網刊佈了美國知名亞洲問題專家、布魯金斯學會東北亞政策研究中心高級研究員卜睿哲(Richard Bush)題為「香港城市的安魂曲」(A requiem for the city of Hong Kong)一文,分析本港今次示威的起源及特點。

卜睿哲稱,北京令「一國兩制」被香港精英濫用,成為當下社會動蕩的重要起因,而激進政治人士亦濫用了北京賦予的自由,創造出被北京視為危及國家主權的嚴峻挑戰。