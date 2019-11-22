【一分鐘看世界】人權法案特朗普簽不簽、中美貿易、通烏門震撼彈

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早晨，今天是11月22日，星期五。

天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

人權法案特朗普簽不簽

美國眾議院表決參議院版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），最終獲417票贊成、1票反對大比數通過。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署後，已經交付總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。路透社引述消息指，預料特朗普會簽署法案。不過如果特朗普不簽，法案結果會怎樣？（按此閱讀更多

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署法案，正式將法案送交總統特朗普。（Getty Images）

中美貿易

中美貿易首階段協議遲遲未完成。美國總統特朗普表示，美國將會繼續與中國磋商貿易不過指出中方在談判中的行動未及預期。隨着很多變數的出現，兩國正考慮讓高級官員簽署協議。中國國務院副總理劉鶴表示，對美國的要求感到「困惑」，但對達成協議「謹慎樂觀」。美媒報道，劉鶴已邀請美國談判代表，舉行新一輪面對面磋商。美中兩國正在設法達成第一階段貿易協議，以幫助緩和兩國之間的緊張形勢……（按此閱讀更多

美國總統特朗普表示，美國將會繼續與中國磋商貿易，不過指出中方在談判中的行動未及預期。（路透社）

通烏門震撼彈

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席眾議院彈劾調查的聽證會。他表示，總統特朗普（Donald Trump）明確指示他和特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）推動烏克蘭展開針對前副總統拜登（Joe Biden）等的調查，證明存在「交換條件」，又指「所有人都非常清楚」當中關係，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）……（按此閱讀更多

社交媒體侵人權？

Google修改政治廣告守則，不再允許廣告者利用選民記錄、政黨歸屬等資料，有針對性地投放選舉廣告。國際特赦組織（Amnesty International）另外發表報告，批評Google及Facebook等以監視為基礎的商業模式侵犯人權，應作出根本性改變。Google和Facebook否認指控……（按此閱讀更多

以總理被起訴

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指涉嫌貪污。總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）宣布正式起訴，控罪包括賄賂、違反信託和欺詐。內塔尼亞胡牽涉於三宗不同案件，其中一宗指他向貝澤克電信公司（Bezeq Telecom）提供監管優惠待遇，換取熱門新聞網站瓦拉（Walla）對自己和妻子的有利報導……（按此閱讀更多

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