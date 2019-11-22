【一分鐘看世界】人權法案特朗普簽不簽、中美貿易、通烏門震撼彈

早晨，今天是11月22日，星期五。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

人權法案特朗普簽不簽

美國眾議院表決參議院版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），最終獲417票贊成、1票反對大比數通過。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署後，已經交付總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。路透社引述消息指，預料特朗普會簽署法案。不過如果特朗普不簽，法案結果會怎樣？（按此閱讀更多）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署法案，正式將法案送交總統特朗普。（Getty Images）

中美貿易

中美貿易首階段協議遲遲未完成。美國總統特朗普表示，美國將會繼續與中國磋商貿易，不過指出中方在談判中的行動未及預期。隨着很多變數的出現，兩國正考慮讓高級官員簽署協議。中國國務院副總理劉鶴表示，對美國的要求感到「困惑」，但對達成協議「謹慎樂觀」。美媒報道，劉鶴已邀請美國談判代表，舉行新一輪面對面磋商。美中兩國正在設法達成第一階段貿易協議，以幫助緩和兩國之間的緊張形勢……（按此閱讀更多）

美國總統特朗普表示，美國將會繼續與中國磋商貿易，不過指出中方在談判中的行動未及預期。（路透社）

通烏門震撼彈

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席眾議院彈劾調查的聽證會。他表示，總統特朗普（Donald Trump）明確指示他和特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）推動烏克蘭展開針對前副總統拜登（Joe Biden）等的調查，證明存在「交換條件」，又指「所有人都非常清楚」當中關係，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）……（按此閱讀更多）

社交媒體侵人權？

Google修改政治廣告守則，不再允許廣告者利用選民記錄、政黨歸屬等資料，有針對性地投放選舉廣告。國際特赦組織（Amnesty International）另外發表報告，批評Google及Facebook等以監視為基礎的商業模式侵犯人權，應作出根本性改變。Google和Facebook否認指控……（按此閱讀更多）

以總理被起訴

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指涉嫌貪污。總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）宣布正式起訴，控罪包括賄賂、違反信託和欺詐。內塔尼亞胡牽涉於三宗不同案件，其中一宗指他向貝澤克電信公司（Bezeq Telecom）提供監管優惠待遇，換取熱門新聞網站瓦拉（Walla）對自己和妻子的有利報導……（按此閱讀更多）

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